Temporali in serata: frana a Blello, paese diviso a metà

I temporali preannunciati si sono abbattuti in Bergamasca nel pomeriggio e nella serata di sabato 6 agosto in città e provincia, causando anche qualche danno . Una scarica di grossi massi ha invaso la strada a Blello: uno si è fermato a ridosso di una recinzione, a pochi metri da una casa. E ora il paese è diviso a metà. Erano da poco trascorse le 19 quando grandi macigni (il più grosso di circa un metro quadrato) si sono staccati dalla parete che sovrasta viale Giulio Cesare, la via principale del piccolo paese racchiuso tra Berbenno, Brembilla e Gerosa, all’altezza del civico 13 . Il movimento, causato probabilmente dalla pioggia caduta finalmente ieri pomeriggio dopo tanta siccità, ha invaso la strada provinciale 17 appena dopo il municipio di Blello, sul confine con Gerosa.