Tragedia a Roncobello, escursionista muore precipitando in un canale

Tragedia notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto nella zona di Roncobello, in Alta Val Brembana, dove una donna di 43 anni purtroppo è morta precipitando in un canale. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino della VI Delegazione orobica e l’elisoccorso di Sondrio. Secondo le prime informazioni disponibili, l’escursionista stava scendendo dalla zona del rifugio Laghi Gemelli con un gruppo di amici. Alcuni erano più avanti, altri dietro; durante una breve sosta, lei ha proseguito. Poi gli altri sono ripartiti, ma quando sono arrivati all’auto, alle baite di Mezzeno, non l’hanno vista e allora hanno chiesto aiuto.

I soccorsi

La centrale ha allertato le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Valle Brembana, poco dopo le 22 di mercoledì. I tecnici, 22 quelli impegnati nella missione , tra cui un sanitario del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono saliti a piedi. Sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. È arrivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha localizzato dall’alto l’escursionista. Era caduta in un canale per un centinaio di metri. Il medico ha constatato che era deceduta. La donna è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Roncobello. L’intervento è terminato poco dopo le 4, con il rientro delle squadre.

Schilpario

Altro intervento nella notte per il Soccorso alpino orobico, Stazione di Schilpario, per un gruppo di biker Mtb; erano partiti al mattino con la seggiovia della Magnolta; uno di loro, un uomo di 79 anni, mercoledì sera non era arrivato a Schilpario come previsto. Dopo l’allertamento e in base alle indicazioni ricevute, le squadre sono partite dall’Aprica, una a piedi e un’altra con l’elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, nella zona del Venerocolo. Sono intervenuti anche i militari del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, che con un supporto informatico stavano ricostruendo la posizione del disperso. Nel frattempo l’uomo è arrivato all’albergo e la ricerca è terminata.