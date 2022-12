Travolto da una pianta che stava tagliando: muore a 67 anni

Travolto da un albero mentre lo stava tagliando: un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita poco dopo la mezzanotte a San Giovanni Bianco, in via Mulera . Il tragico ritrovamento è avvenuto nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 dicembre nel paese brembano ma resta da chiarire quando sia avvenuto l’infortunio. Sul posto oltre all’auto medica che non ha potuto fare altro che constatare il decesso anche i Carabinieri di Zogno per gli accertamenti del caso e i Vigili del fuoco di Bergamo.