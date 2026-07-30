Trovato in fondo a una scarpata il corpo senza vita dell’anziano scomparso a Foppolo da due giorni

Purtroppo è arrivata nella mattinata di giovedì 30 luglio la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo di 81 anni, Mario Cumetti di Zandobbio, scomparso da due giorni a Foppolo dopo essere uscito zaino in spalla per una passeggiata.

La macchina dei soccorsi si era mossa subito, martedì, quando la figlia aveva chiamato il numero di emergenza, preoccupata che l’uomo non fosse rincasato.

Mario Cuminetti, l’81enne di Zandobbio disperso a Foppolo e ritrovato due giorni dopo senza vita Un grande dispiegamento di forze era stato organizzato per cercare di rintracciare l’uomo il più presto possibile. Due giornate intere di ricerche anche con i cani e i droni, notti comprese, non avevano però portato ai risultati sperati. Dell’uomo non c’era traccia e più il tempo passava, più le speranze di poterlo trovare vivo si affievolivano.

L’ultima telefonata e il ritrovamento

La triste notizia è arrivata nella mattinata di giovedì 30 luglio, quando il corpo senza vita di Mario Cumetti è stato ritrovato in zona Convento, il bosco del paese.

Il cadavere dell’uomo era disteso a terra, nei pressi di un torrente, in fondo a una scarpata. Si tratta, riferiscono i soccorritori, di una zona molto impervia.

Cuminetti sarebbe caduto dal sentiero. All’ultimo contatto telefonico avuto alle 23.30 di martedì, aveva detto di sentire il rumore dell’acqua.