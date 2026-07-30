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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 30 Luglio 2026

Turismo, agosto parte bene: più prenotazioni in città, valli e sul lago

I DATI. Bergamo cresce del 10% rispetto al 2025. In montagna strutture quasi al completo fino al 20 agosto, sul Sebino aumentano gli stranieri e i soggiorni attivi.

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Redazione Web
Redazione Web
Turismo, agosto parte bene: più prenotazioni in città, valli e sul lago
La diga del Gleno, una delle mete più amate dal turismo

Bergamo

Le premesse per agosto sono positive in tutta la Bergamasca, dalla città alle valli fino al lago d’Iseo. A evidenziarlo è l’indagine di Confcommercio Bergamo con Federalberghi Bergamo e Federalberghi Extra Bergamo, realizzata insieme ai consorzi turistici Visit Brembo e Promoserio.

A sostenere la domanda sono anche la tendenza alle vacanze di prossimità, il caro carburante e l’incertezza internazionale, che spingono molti italiani verso destinazioni raggiungibili in poco tempo. Cresce inoltre la ricerca di esperienze all’aria aperta: trekking, e-bike, Sup, vela e soggiorni nella natura.

Tra i turisti stranieri prevalgono svizzeri e francesi, ma sono consistenti anche gli arrivi dal Nord e dall’Est Europa e dalla Polonia

A Bergamo prenotazioni in aumento del 10%

In città le prenotazioni risultano superiori del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una permanenza media di poco inferiore alle due notti. Tra i turisti stranieri prevalgono svizzeri e francesi, ma sono consistenti anche gli arrivi dal Nord e dall’Est Europa e dalla Polonia.

Dopo Ferragosto è atteso un rallentamento, seguito però da una ripresa verso la fine del mese, quando Bergamo diventa tappa nei viaggi di rientro dalle località di mare. Buone anche le prenotazioni nell’hinterland e nell’area vicina all’aeroporto di Orio al Serio, scelta come base per visitare parchi, castelli e attrazioni della provincia.

«I numeri confermano la vitalità del turismo bergamasco in tutte le sue anime», sottolinea Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo.

Val Seriana e Val di Scalve verso il tutto esaurito

In Val Seriana la stagione estiva sta registrando flussi elevati. Gli Infopoint di Castione della Presolana hanno accolto circa duemila persone a luglio e stimano tra 2.500 e tremila passaggi in agosto. A Clusone si raggiungono punte di cento visitatori al giorno nei fine settimana.
Molte strutture alberghiere ed extra-alberghiere di Clusone, Castione, dei Borghi della Presolana e della Val di Scalve risultano già complete o vicine al tutto esaurito fino al 20 agosto. La clientela resta soprattutto italiana e lombarda, ma aumentano gli arrivi da Piemonte, Toscana, Lazio e Veneto e tornano gli stranieri.
Tra le mete più richieste figurano la Diga del Gleno, la Cascata del Vò e i percorsi per e-bike. Il pubblico è composto soprattutto da famiglie e visitatori sopra i 36 anni, interessati a escursioni e proposte legate al territorio.

Molte strutture alberghiere ed extra-alberghiere di Clusone, Castione, dei Borghi della Presolana e della Val di Scalve risultano già complete o vicine al tutto esaurito fino al 20 agosto

Il caldo spinge i turisti in Val Brembana

San Pellegrino Terme resta una delle località più richieste grazie all’offerta termale e agli spazi all’aperto. Le ondate di caldo favoriscono inoltre le fughe verso Foppolo e Carona, dove la clientela lombarda fidelizzata si ferma mediamente da quattro a sette notti

Ottima anche l’affluenza in Val Brembana, con picchi nei fine settimana e presenze sostenute durante la settimana. In alta valle prevalgono trekking e attività outdoor, mentre nella media e bassa valle attirano cultura, gastronomia e relax.
San Pellegrino Terme resta una delle località più richieste grazie all’offerta termale e agli spazi all’aperto. Le ondate di caldo favoriscono inoltre le fughe verso Foppolo e Carona, dove la clientela lombarda fidelizzata si ferma mediamente da quattro a sette notti. Crescono anche le richieste in Valle Imagna, soprattutto da Germania e Paesi Bassi, con soggiorni tra cinque e dieci giorni e buone prospettive per settembre.

Sul lago d’Iseo crescono sport e soggiorni attivi

Sul Sebino le prenotazioni vanno da un minimo di due notti fino a una settimana. Nell’alto lago, con Lovere come principale riferimento, prevalgono turisti tedeschi, francesi, nord ed est europei, interessati a battelli, passeggiate, biciclette e Sup.
A Sarnico e nel basso lago aumentano francesi, tedeschi, olandesi e spagnoli, con arrivi anche da Stati Uniti e Australia attraverso i tour operator. Tra i servizi più richiesti resta la piscina, preferibilmente con vista lago. «La clientela delle strutture extra-alberghiere è sempre più diversificata e cerca autenticità, contatto con il territorio ed esperienze», osserva Ilze Allena, presidente di Federalberghi Bergamo Extra.

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