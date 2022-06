Un’estate di malga in malga, sognando i «valici» in e-bike

L’annuncio arriva nel mezzo della presentazione di «Rete Malga Amica», un ampio programma di iniziative che ha come scopo la rivitalizzazione delle malghe e degli alpeggi, e il sostegno alle piccole aziende lattiero-casearie presenti sulle Orobie. Si chiama «Viebike delle Orobie» il progetto pilota che l’associazione Orobiestyle sta mettendo a punto per collegare tra loro le valli attraverso percorsi in e-bike.