Val Brembana, soccorsi in montagna un 72enne e una 45enne infortunati

Il primo intervento è scattato alle 11.20, nel comune di Piazzatorre , per soccorrere un uomo di 72 anni infortunato . Sono saliti sette tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che lo hanno valutato, messo in sicurezza e trasportato fino al fuoristrada che lo ha poi accompagnato all’ambulanza e infineal Papa Giovanni in codice giallo.

Mentre il primo intervento era ancora in corso, alle 13 è arrivata in centrale una seconda chiamata per una donna di 45 anni che si è infortunata nella zona monte Avaro. Sono partiti cinque tecnici Cnsas, poi raggiunti dagli altri che avevano terminato l’intervento precedente. La donna è stata trasportata per una mezz’ora fino a dove è stato possibile caricarla sull’ambulanza e portarla in ospedale a San Giovanni Bianco.