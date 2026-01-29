Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Giovedì 29 Gennaio 2026

Valanga investe sciatori fuori pista a Foppolo, uno sommerso e recuperato - Foto e video

IL DISTACCO DI NEVE. Slavina sotto il paravalanghe del Valgussera, lato Canaljno, poco prima delle 11. Nove sciatori coinvolti, non risultano dispersi. «Piste sicure, ricordiamo che i divieti non esistono per caso».

Redazione Web
Redazione Web
Le prime immagini da Foppolo nella zona in cui si è verificato il distacco di neve
Le prime immagini da Foppolo nella zona in cui si è verificato il distacco di neve

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Foppolo, in un’area fuori pista sotto il paravalanghe Valgussera, lato Canaljno. La lastra si sarebbe staccata poco prima delle 11, coinvolgendo due gruppi formati rispettivamente da 6 e 3 sciatori.

La zona del distacco sotto il paravalanghe Valgussera lato Canaljno
La zona del distacco sotto il paravalanghe Valgussera lato Canaljno

Uno sciatore è rimasto sommerso e recuperato, non sarebbe in gravi condizioni. È intervenuto l’elisoccorso del 118 decollato da Sondrio, impegnato nelle ricerche di eventuali persone rimaste sotto la neve: al momento, però, non risulterebbero dispersi. Sul posto anche le squadre del Soccorso alpino e i carabinieri di Branzi.

La dinamica e il bilancio dell’accaduto sono in fase di aggiornamento. Sarebbero stati proprio due sciatori in fuori pista a staccare la valanga che poi ha coinvolto anche gli altri. Il direttore della stazione di Foppolo, Luca Cattaneo precisa che «per fortuna i soccorsi sono stati celeri e sembra che gli sciatori coinvolti stiano tutti bene. La valanga non ha avuto ripercussioni sull’attività degli impianti: funziona tutto regolarmente. Il territorio è ampiamento monitorato, le stazioni gestite in modo adeguato. Ricordo inoltre che i divieti riguardanti il fuori pista non esistono per caso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

118