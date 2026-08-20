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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 20 Agosto 2026

Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto

ALLERTA METEO. Frane e smottamenti da Mezzoldo a Branzi, Carona, Valleve e Isola di Fondra: strade chiuse, una famiglia evacuata dai Vigili del fuoco e collegamenti interrotti.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

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Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La cascata Borleggia a Branzi alla sua portata massima

Mezzoldo

La pioggia è arrivata e, dopo il lungo periodo di siccità, i forti temporali hanno provocato frane e disagi in diverse zone della Bergamasca. A partire dalle notte di mercoledì 19 e lungo la giornata di giovedì 20 agosto smottamenti sono stati segnalati in Valle Seriana, a Parre, e in Valle Brembana, a Branzi.

La frana nel parcheggio di Branzi

Frana giovedì 20 agosto anche in un parcheggio di Branzi, in alta Val Brembana, sono state coinvolte anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale, all’altezza di Villa Chiara, nei pressi di municipio e scuole. Il materiale ha travolto alcune auto parcheggiate, nella zona più a monte di piazzale Monaci. Sul posto i tecnici del Comune e la Provincia per la verifica dei danni.

Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
Alberi e detriti caduti nel parcheggio di piazzale Monaci a Branzi

Chiuso anche il Passo San Marco

A Mezzoldo, nella mattinata di giovedì una frana ha interessato la strada verso il passo San Marco, in prossimità della frazione Scaluggio, poco a valle del Ponte dell’Acqua. Il tratto da Mezzoldo a Madonna delle Nevi è stato chiuso da mezzogiorno e nel pomeriggio risulta ancora interdetto al traffico. Sono in corso le operazioni di sgombero e la riapertura è prevista, salvo complicazioni, in serata.

Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La strada per il Passo San Marco chiusa per frana
(Foto di ecodibergamo.it)
Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La strada per il Passo San Marco chiusa per frana
(Foto di ecodibergamo.it)
Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La strada per il Passo San Marco chiusa per frana
(Foto di ecodibergamo.it)

Carona resta isolata

Problemi anche a Carona, dove nel pomeriggio si è lavorato per liberare la strada all’ingresso del paese. La Provincia di Bergamo ha disposto la chiusura al bivio Carona-Foppolo per chi è diretto verso Carona, che è rimasta quindi temporaneamente isolata.

Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La frana a Carona

Famiglia evacuata a Valleve

A Valleve è stata invece evacuata una famiglia che si trovava in una seconda casa oltre il fiume Brembo, rimasta bloccata a causa di una frana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno portato in sicurezza quattro persone, due donne e due bambini. La famiglia è stata accompagnata in Municipio e accolta nei locali dell’ambulatorio. Ha poi cercato di rientrare a Cassano dove risiede ma non è stato possibile per le avverse condizioni metereologiche: si cerca ora ospitalità.

Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La frana a Valleve
Maltempo, frane in Valle Brembana: isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - Foto
La frana a Valleve

Intorno alle 17 si è registrata una frana anche Trabuchello di Isola di Fondra. Risultano quindi isolati Branzi, Carona e Foppolo. La situazione resta sotto osservazione, mentre proseguono gli interventi per liberare le strade e ripristinare i collegamenti nelle zone interessate dagli smottamenti.

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Mezzoldo
Branzi
Parre
Giovanni Ghisalberti