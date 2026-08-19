Allerta meteo, giovedì 20 agosto chiusi i parchi cittadini

A seguito dell’Allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali, il Comune di Bergamo ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l’intera giornata di giovedì 20 agosto. In Bergamasca è previsto codice giallo per rischio idrogeologico a partire dalle ore 00.00 di giovedì 20 agosto e codice arancione per rischio temporali dalle ore 6, fino al prossimo aggiornamento dell’allerta.