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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Allerta meteo, giovedì 20 agosto chiusi i parchi cittadini

LE PREVISIONI. Allerta maltempo a Bergamo: per tutta la giornata di giovedì 20 agosto resteranno chiusi i parchi cittadini. Previsti temporali anche intensi, con rischio di forti piogge e grandine.

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Redazione Web
Redazione Web
Allerta meteo, giovedì 20 agosto chiusi i parchi cittadini
Sotto la pioggia: previsti temporali

Bergamo

A seguito dell’Allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico e temporali, il Comune di Bergamo ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l’intera giornata di giovedì 20 agosto. In Bergamasca è previsto codice giallo per rischio idrogeologico a partire dalle ore 00.00 di giovedì 20 agosto e codice arancione per rischio temporali dalle ore 6, fino al prossimo aggiornamento dell’allerta.

Tempo instabile e temporali per giovedì

Nel corso della giornata di giovedì 20 agosto è infatti prevista una situazione di instabilità diffusa, con precipitazioni a carattere temporalesco che potranno interessare il territorio per l’intera giornata e con una possibile persistenza dei fenomeni soprattutto nelle ore centrali. I temporali potranno essere accompagnati da piogge molto intense e grandine di medie-grandi dimensioni.

La chiusura dei parchi è stata pertanto disposta dal Comune in via precauzionale, a tutela della sicurezza delle persone, in considerazione dell’intensità dei fenomeni meteorologici previsti. Gli aggiornamenti sono consultabili in tempo reale anche online.

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