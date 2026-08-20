Frane nella valli: a Parre chiusa via Libertà e a Branzi detriti sulle auto nel parcheggio -Foto

Una frana è stata segnalata in Valle Seriana a Parre, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, in via Libertà, nello stesso punto dove un evento simile si era verificato lo scorso 12 agosto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per sicurezza e per permettere di liberarla dai detriti. L’unica via d’accesso al paese rimasta è via Sottocorna con senso unico alternato. Il fango è arrivato anche all’incrocio della Selva causando qualche rallentamento al traffico.

La frana nel parcheggio di Branzi

Frana giovedì 20 agosto anche in un parcheggio di Branzi, in alta Val Brembana, sono state coinvolte anche alcune auto in sosta. La forte pioggia ha provocato il cedimento di un tratto di terreno poco a valle della strada provinciale, all’altezza di Villa Chiara, nei pressi di municipio e scuole. Il materiale ha travolto alcune auto parcheggiate, nella zona più a monte di piazzale Monaci. Sul posto i tecnici del Comune e la Provincia per la verifica dei danni.