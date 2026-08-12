Maltempo in Valle Seriana, a Parre colata di fango sulla strada

Il maltempo sta colpendo la Bergamasca nella serata di mercoledì 12 agosto. In Valle Seriana, le forti piogge hanno causato una frana a Parre, in via Libertà. Una colata di fango ha invaso la strada, costringendo i carabinieri a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati da alcuni residenti.