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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 12 Agosto 2026

Maltempo in Valle Seriana, a Parre colata di fango sulla strada

LA FRANA. Vigili del fuoco al lavoro per ripristinare la circolazione, istituito il senso unico alternato.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Maltempo in Valle Seriana, a Parre colata di fango sulla strada
Fango sulla strada a Parre, in località Ratta: vigili del fuoco al lavoro

Valle Seriana

Il maltempo sta colpendo la Bergamasca nella serata di mercoledì 12 agosto. In Valle Seriana, le forti piogge hanno causato una frana a Parre, in via Libertà. Una colata di fango ha invaso la strada, costringendo i carabinieri a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati da alcuni residenti.

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