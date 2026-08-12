Maltempo in Valle Seriana, a Parre colata di fango sulla strada
LA FRANA. Vigili del fuoco al lavoro per ripristinare la circolazione, istituito il senso unico alternato.Lettura meno di un minuto.
Valle Seriana
Il maltempo sta colpendo la Bergamasca nella serata di mercoledì 12 agosto. In Valle Seriana, le forti piogge hanno causato una frana a Parre, in via Libertà. Una colata di fango ha invaso la strada, costringendo i carabinieri a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati da alcuni residenti.
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