Valle Brembana, nuove proposte per turisti tra natura, cultura e cucina

Far crescere ancora l’offerta del turismo brembano e continuare a far conoscere il territorio della Valle, con le sue bellezze e possibilità, a sempre più persone. Sono questi i due obiettivi che Visit Brembo intende perseguire anche nel 2024. «Stiamo lavorando ai nuovi pacchetti turistici dell’offerta della Valle Brembana per la nuova stagione – dichiara il presidente Michele Pesenti – che andremo a presentare già alla fiera Agri e Slow Travel Expo, in fiera a Bergamo a metà febbraio. Questi pacchetti esperienziali sono l’implementazione di quelli realizzati lo scorso anno con “Orobie Slow Experience. Vivere le Terre Alte: un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti e delle eccellenze agroalimentari delle valli Orobiche”, il progetto promosso e finanziato dalla Provincia di Bergamo con il coordinamento scientifico dell’Università di Bergamo su iniziativa di Orobiestyle e realizzato in collaborazione con Visit Bergamo, Promoserio, Visit Brembo, Visit Lake Iseo e con l’associazione Bossico Borgo Turistico Diffuso».

Le proposte

Nato nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura, ha l’obiettivo di valorizzare i territori coinvolti per poterne apprezzare i saperi tradizionali mediante l’incontro con gli attori locali impegnati nella tutela dei paesaggi, delle risorse e dei prodotti attraverso forme associative o di imprenditoria innovativa, e scoprirne i tesori e le eccellenze nascoste, tra saperi tradizionali, paesaggi e racconti. «In Valle Brembana abbiamo quindi costruito offerte per portare il turista – spiega – alla scoperta delle eccellenze casearie e delle tradizioni contadine, oltre a visite a musei etnografici e laboratori. E in Valle Brembilla si sono create esperienze a contatto con gli animali, raccogliendo le verdure dell’orto, all’insegna delle castagne e sapori autunnali». La proposta 2024, continua il presidente, «propone pacchetti revisionat i. Abbiamo aumentato le esperienze di una giornata e inseriremo anche la collaborazione con Dossena e l’Infopoint di San Pellegrino Terme. Il progetto è piaciuto a territorio e turisti, molto interessati, e quindi vogliamo portarlo avanti. Parallelamente a questa iniziativa stiamo sentendo anche altri soggetti del territorio per creare altri pacchetti con alle spalle tour operator interessati per venderli».