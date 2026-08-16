Weekend di super lavoro sulle Orobie, in azione il Soccorso alpino

IN MONTAGNA. Soccorso Alpino impegnato in diverse operazioni tra Presolana, Val Seriana e Val Brembana. Una donna di 43 anni è stata assistita nei pressi dell’area picnic Castello Orsetto, mentre altri interventi hanno riguardato escursionisti e persone infortunate a Malgalunga, Carona, Piazzatorre e Roncobello.

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