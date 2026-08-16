Weekend di super lavoro sulle Orobie, in azione il Soccorso alpino
IN MONTAGNA. Soccorso Alpino impegnato in diverse operazioni tra Presolana, Val Seriana e Val Brembana. Una donna di 43 anni è stata assistita nei pressi dell’area picnic Castello Orsetto, mentre altri interventi hanno riguardato escursionisti e persone infortunate a Malgalunga, Carona, Piazzatorre e Roncobello.Lettura meno di un minuto.
Carona
Giornata intensa per il Soccorso Alpino sulle Orobie. Nel pomeriggio di domenica 16 agosto, intorno alle 15, i tecnici della VI Delegazione Orobica sono intervenuti nei pressi dell’area pic-nic Castello Orsetto per soccorrere una donna di 43 anni colta da un malore. Due soccorritori della Stazione di Clusone l’hanno raggiunta e trasportata fino all’ambulanza nei pressi del Passo della Presolana. Sul posto anche i volontari del Corpo Volontari Presolana. L’intervento si è concluso attorno alle 16.15.
Già domenica il Soccorso Alpino era stato attivato per un’altra emergenza nei pressi del rifugio Malgalunga, dove era intervenuto anche l’elisoccorso. Tre operazioni quasi consecutive hanno inoltre impegnato una ventina di tecnici in Val Brembana: a Carona per una persona infortunata vicino a un torrente, a Piazzatorre per un altro infortunio e a Roncobello per un escursionista che non riusciva più a proseguire autonomamente.
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