Zogno perde la sua storica cartolaia: addio a Mariangela Gozzi

È stata per oltre mezzo secolo la cartolaia di Zogno, conosciutissima in Valle Brembana. Si è spenta lunedì 18 novembre, all’età di 81 anni, Mariangela Gozzi. Originaria di San Giovanni Bianco, aveva prima lavorato come impiegata nello stabilimento dell’azienda Stella Alpina, in alta Valle Brembana, poi alle Cartiere Cima di San Giovanni Bianco.

Alla fine degli Anni Sessanta il matrimonio con Vittorio Orlandini di San Pellegrino, con cui costruì casa e negozio in via Donatori di Sangue a Zogno, nei pressi del ponte Nuovo, proprio di fianco alla strada statale. Prima fu concessionaria Olivetti e poi, accanto, aprì anche il negozio di cartoleria, dal 1968. Un’attività, la sua, quindi lunghissima che l’hanno fatta conoscere a Zogno e non solo.

Il ricordo