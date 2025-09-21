Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 21 Settembre 2025

Zogno, punto da otto calabroni: grave 34enne

L’ALLARME. È successo fuori da un bivacco, nei boschi sopra la frazione di Castegnone. L’uomo ha avuto una reazione allergica ed è stato portato all’ospedale di Ponte San Pietro in elisoccorso.

Elisoccorso in azione a Zogno per una reazione allergica
Elisoccorso in azione a Zogno per una reazione allergica

Intorno alle 13 di domenica 21 settembre un uomo di 34 anni è stato punto da otto calabroni a Zogno, nei boschi che sovrastano la frazione di Castegnone. Secondo le prime informazioni disponibili, il 34enne ha riportato una reazione allergica, per cui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo.

L’uomo è stato portato in codice rosso, e quindi in gravi condizioni, all’ospedale di Ponte San Pietro. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Bonate.

