Zogno, si ribalta con il trattore lungo un pendio: grave 62enne

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio nel primo pomeriggio di sabato 30 dicembre a Miragolo San Marco, frazione di Zogno, nel ribaltamento del trattore che stava guidando. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 nella zona di via Colombera. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava movimentando della legna con il trattore, quando per cause in fase di accertamento il mezzo si è ribaltato più volte lungo un terreno scosceso adiacente la strada. Alcune persone nel bosco vicino hanno udito il tonfo e sono intervenute per prestare i primi soccorsi. L’uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo, cosciente ma con traumi al torace e alla testa. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, l’auto veloce di Bergamo, l’elisoccorso dell’Areu e i carabinieri della compagnia di Zogno. I vigili del fuoco dopo averlo liberato lo hanno affidato alle cure mediche del 118. Il ferito è stato portato con l’elicottero al «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso.