Zogno, stagione al via: riaprono le Grotte delle meraviglie

Il calendario

Il calendario delle aperture per il 2026 è già fitto. Dopo l’esordio di domenica 10 maggio, le visite proseguiranno il 31 maggio, per poi toccare giugno (14 e 28), luglio (12 e 26) e settembre (6 e 20). Il mese di agosto sarà, come sempre, il più intenso con le aperture del 9 e 24, ma soprattutto con l’atteso ritorno delle visite notturne, previste per l’8 e il 14 agosto dalle 20 alle 22. Nelle giornate ordinarie, le escursioni partono dalle 14,30 alle 17 con una durata di circa 45 minuti. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito ufficiale (www.grottedellemeraviglie.com).

Per gruppi e scuole è possibile concordare date alternative contattando il numero 366/4541598.