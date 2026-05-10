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Cronaca / Valle Brembana Domenica 10 Maggio 2026

Zogno, stagione al via: riaprono le Grotte
delle meraviglie

IL CALENDARIO. Il fascino del mondo sotterraneo torna a svelarsi nel cuore della Valle Brembana. Hanno riaperto ufficialmente al pubblico le Grotte delle meraviglie di Zogno, un gioiello geologico che da quasi un secolo incanta visitatori e studiosi.

Andrea Taietti
Andrea Taietti
Zogno, stagione al via: riaprono le Grotte delle meraviglie
Le Grotte delle meraviglie

Il complesso si prepara a una stagione 2026 ricca di appuntamenti, confermandosi come una delle mete turistiche più amate del territorio: i dati del 2025 hanno infatti ribadito il successo della struttura, con circa 3.000 ingressi, in linea con i record dell’anno precedente. «Le grotte – ricorda l’assessore alla Cultura di Zogno, Barbara Carminati – si aprono all’interno di un imponente bancone calcareo grigio chiaro che sovrasta la strada provinciale. Dal punto di vista geologico, il complesso appartiene alla formazione del “Calcare di Zù”, particolarmente ricca di coralli fossili. La fama di questo luogo è legata indissolubilmente alla tenacia di Ermenegildo Zanchi, che nel 1939 trasformò queste cavità in una delle prime grotte turistiche d’Italia».

L’accesso per i visitatori è facilitato da una galleria artificiale di 73 metri, scavata direttamente nella roccia, che conduce con un andamento sinuoso fino alle grotte più interne. «Una volta dentro – continua –, si apre un mondo di silenzi profondi e forme scolpite dalla natura in migliaia di anni».

Il calendario

Il calendario delle aperture per il 2026 è già fitto. Dopo l’esordio di domenica 10 maggio, le visite proseguiranno il 31 maggio, per poi toccare giugno (14 e 28), luglio (12 e 26) e settembre (6 e 20). Il mese di agosto sarà, come sempre, il più intenso con le aperture del 9 e 24, ma soprattutto con l’atteso ritorno delle visite notturne, previste per l’8 e il 14 agosto dalle 20 alle 22. Nelle giornate ordinarie, le escursioni partono dalle 14,30 alle 17 con una durata di circa 45 minuti. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito ufficiale (www.grottedellemeraviglie.com).
Per gruppi e scuole è possibile concordare date alternative contattando il numero 366/4541598.

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