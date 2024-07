Addio Davide, generoso istruttore di kickboxing

Chi lo conosceva, ancora incredulo per la scomparsa, lo descrive come un maestro sia nel lavoro che fuori, nella vita. Tappezziere attivo soprattutto a Casazza e dintorni, l’artigiano coltivava da sempre diverse passioni. Amava la natura, gli animali, la montagna. E poi la moto, un’amore condiviso con un gruppo di amici, come ricorda uno di loro, che ha preferito rimanere anonimo: «Era una persona disponibile con tutti, in ogni momento, se avevi bisogno di una spalla lui c’era. Io e alcuni nostri amici eravamo andati a trovarlo mercoledì scorso a casa sua. Abbiamo rievocato alcuni bei momenti trascorsi insieme. Volevamo tornarci domani (ieri per chi legge, ndr), ma purtroppo non potremo farlo».