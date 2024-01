Aggressione e rapina a Gorlago, arresti domiciliari per un 51enne

Ha patteggiato due anni e 4 mesi il 51enne marocchino finito in carcere la sera di martedì 5 dicembre al Gorlago, località Tri Plok, per rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Era accusato di aver picchiato e rapinato una conoscente, anche lei senza fissa dimora, mentre i due erano per strada.