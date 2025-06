Auto contro camion a Casazza: muore una donna di 42 anni

L’incidente è avvenuto in via Drione giovedì 5 giugno verso le 12, nei pressi della rotatoria di ingresso al paese. Sul posto un’ambulanza insieme alla polizia stradale e all’elicottero del 118 decollato da Bergamo. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada al traffico per permettere i rilievi e i soccorsi.