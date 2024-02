Cenate Sotto, lancio di petardi contro la scuola: scoppia un incendio

Domenica a Cenate Sotto anche il sindaco è intervenuto per spegnere un incendio nella parte esterna alla scuola primaria in via Brignoli. «Mi è arrivata una telefonata dal consigliere Guerino Valenti che, trovandosi in prossimità dell’edificio, mi ha segnalato il rogo – racconta il sindaco Thomas Algeri –: mi sono subito recato sul luogo iniziando a spegnere le fiamme con un estintore. Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno terminato il lavoro e la Polizia locale».