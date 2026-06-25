Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 25 Giugno 2026

Gaverina, inaugurato il ponte tra Val Seriana e Val Cavallina

LA NOVITÀ. Restaurato il ponte storico sul torrente Drione e realizzata una nuova corsia. Investimento da 2,3 milioni di euro.

Lettura 1 min.
Gaverina, inaugurato il ponte tra Val Seriana e Val Cavallina

Gaverina Terme

Taglio del nastro a Gaverina Terme per il ponte sul torrente Drione, lungo la strada provinciale 39, collegamento tra la Val Seriana e la Val Cavallina. L’intervento, promosso dalla Provincia di Bergamo, ha previsto due opere: il restauro del ponte storico e la realizzazione di un nuovo ponte adiacente, così da garantire il transito a doppia corsia.

Ponte sulla SP 39 a Gaverina Terme

I lavori sono nati dalla necessità di intervenire sul ponte storico, costruito nei primi anni del secolo scorso. Le analisi dell’ufficio Ponti e gallerie della Provincia avevano evidenziato elementi di degrado tali da rendere necessario il senso unico alternato e la programmazione di una manutenzione straordinaria.

Il ponte originario, lungo 42 metri, è stato restaurato mantenendo le caratteristiche storiche e adeguandolo agli standard di sicurezza. Ora dispone di una corsia da 3,25 metri, un marciapiede rialzato da 1,5 metri e una nuova barriera di protezione.

Gaverina, inaugurato il ponte tra Val Seriana e Val Cavallina
Gaverina: inaugurazione ponte sul torrente Drione della SP 39

Nuova corsia tra Val Seriana e Val Cavallina

Gaverina, inaugurato il ponte tra Val Seriana e Val Cavallina
Gaverina inaugurazione ponte sul torrente Drione della SP 39

Accanto al ponte esistente è stato realizzato un nuovo manufatto con un’ulteriore corsia e un marciapiede delle stesse dimensioni. La struttura è costituita da un arco ribassato in acciaio con soletta in calcestruzzo armato, progettato in coerenza con il ponte storico e con il contesto paesaggistico.

Il costo complessivo dell’intervento è di 2.375.000 euro: circa 1.425.000 euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e circa 950.000 euro da Regione Lombardia.

Provincia: «Collegamento più sicuro ed efficiente»

«Siamo orgogliosi di dare a chi vive in questa valle un collegamento sicuro ed efficiente», ha dichiarato il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, ricordando che l’iter del cantiere era partito dopo il 2018, nell’ambito degli interventi urgenti di manutenzione sui ponti.

Per il consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture Francesco Micheli si è trattato di «un intervento estremamente complesso», pensato per mettere in sicurezza un collegamento strategico utilizzato da auto, mezzi pesanti, ciclisti e pedoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaverina Terme
Grandi Opere
Costruzioni, Proprietà
Economia, affari e finanza
Gianfranco Gafforelli
Francesco Micheli
ministero dei trasporti