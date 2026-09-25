Gorlago, camion perde il carico: bottiglie di vetro sulla strada

Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di venerdì 25 settembre a Gorlago, in via Don Bonetti. Intorno alle 12.30, all’altezza della curva del rondò, un camion ha perso parte del carico composto da bottiglie di vetro. Le bottiglie sono finite sulla carreggiata, con conseguenti rallentamenti e difficoltà per il transito dei veicoli nella zona. Da chiarire le cause che hanno provocato la perdita del carico. Sul posto la Polizia locale Unione dei Colli.