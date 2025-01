Il lago d’Endine ghiacciato, effimera magia

Il cartello con la fotografia dei pattinatori di inizio Novecento Il cartello con la fotografia in bianco e nero è lì a ricordare gli antichi fasti di «una delle più grandi piste naturali di sport sul ghiaccio». Ma il lago d’Endine non è più la pista di pattinaggio di inizio Novecento, quando ci si organizzavano perfino gare e la Milano bene raggiungeva in treno le sponde di questo piccolo specchio d’acqua. Non è più come una volta: il cambiamento climatico non è un’illusione, ma anche quest’anno, con il cambio dal 2024 al 2025, la lastra di ghiaccio si era inspessita e tante persone sono accorse da tutta la Bergamasca a immortalare il lago ghiacciato. E chi ha pattinato o è anche soltanto salito sopra il ghiaccio, lo ha fatto consapevole dei divieti in vigore ormai da anni, con i sindaci dei paesi rivieraschi che continuano a ripetere il loro appello alla massima attenzione: non più tardi di tre anni fa ci fu qualcuno che rischiò grosso, quando il ghiaccio cedette sotto il suo peso.

Il cambio repentino

Anatre e germani reali sulla sottile lastra

Un’altra immagine scattata da Spinone, verso Monasterolo del Castello Sono poi bastate un paio di notti con temperature intorno allo zero, è bastata una mattina e un pomeriggio (quello del 3 gennaio) a 10 gradi sopra lo zero, e tutto è cambiato: lo spettacolo diventa così l’andirivieni dei germani reali e degli anatroccoli che camminano goffi sul ghiaccio per poi subito tuffarsi dove il ghiaccio sparisce e riemergere di nuovo in equilibrio sulla sottile lastra.