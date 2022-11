Il patron di Villa Ortensie narcotizzato a scopo di rapina, muore dopo poche ore: quattro arresti per omicidio

Svolta nella morte di Angelo Bonomelli: il fondatore di «Villa Ortensie», lo storico centro termale di Sant’Omobono, era stato trovato senza vita nell’abitacolo della sua auto martedì 8 novembre in via Mattei a Entratico . Tutto faceva pensare a un malore per l’uomo, quasi 80enne, ma alcuni particolari del ritrovamento hanno invece insospettito i Carabinieri di Bergamo che, al termine di un’intensa attività investigativa, hanno arrestato quattro persone con l’accusa di omicidio e rapina in concorso.