In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola

Una folla di fedeli, arrivati anche da lontano con i pullman, ha riempito nel pomeriggio di sabato 7 novembre la chiesa parrocchiale di Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola , il sacerdote morto a 61 anni alla Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate, dove si trovava da giugno a causa delle gravi condizioni di salute. Presenti i familiari, numerosi sacerdoti e le comunità nelle quali aveva prestato servizio pastorale, insieme ai sindaci dei territori legati al suo ministero. A presiedere i funerali è stato il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi .

Nato a Costa di Mezzate il 5 settembre 1965, don Egidio era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1993

Nell’omelia il Vescovo ha riflettuto sulla morte, una condizione che accomuna tutti gli esseri umani. «Per noi sacerdoti è una condizione particolare. Celebriamo i funerali delle persone che muoiono e il nostro servizio ci mette a confronto con questa realtà». Beschi ha poi richiamato il senso della vita e la risposta che il sacerdote è chiamato a offrire attraverso Gesù e il Vangelo. Soffermandosi sul distacco e sul valore dei ricordi, ha sottolineato: «La memoria non basta a salvarci. È l’amore di Dio, nella persona di Gesù, a offrire ai cristiani la speranza che la morte non sia l’ultima parola».