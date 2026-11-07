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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 07 Novembre 2026

In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola

IL FUNERALE. Il Vescovo: «È l’amore di Dio, nella persona di Gesù, a offrire ai cristiani la speranza che la morte non sia l’ultima parola».

Lettura 1 min.
Monica Armeli
Monica Armeli
In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola
In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola

Montello

Una folla di fedeli, arrivati anche da lontano con i pullman, ha riempito nel pomeriggio di sabato 7 novembre la chiesa parrocchiale di Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola, il sacerdote morto a 61 anni alla Fondazione Piccinelli di Scanzorosciate, dove si trovava da giugno a causa delle gravi condizioni di salute. Presenti i familiari, numerosi sacerdoti e le comunità nelle quali aveva prestato servizio pastorale, insieme ai sindaci dei territori legati al suo ministero. A presiedere i funerali è stato il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

Nato a Costa di Mezzate il 5 settembre 1965, don Egidio era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1993

Nell’omelia il Vescovo ha riflettuto sulla morte, una condizione che accomuna tutti gli esseri umani. «Per noi sacerdoti è una condizione particolare. Celebriamo i funerali delle persone che muoiono e il nostro servizio ci mette a confronto con questa realtà». Beschi ha poi richiamato il senso della vita e la risposta che il sacerdote è chiamato a offrire attraverso Gesù e il Vangelo. Soffermandosi sul distacco e sul valore dei ricordi, ha sottolineato: «La memoria non basta a salvarci. È l’amore di Dio, nella persona di Gesù, a offrire ai cristiani la speranza che la morte non sia l’ultima parola».

In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola
Il funerale di don Egidio Rivola
In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto a don Egidio Rivola
In tantissimi a Montello per l’ultimo saluto

Nato a Costa di Mezzate il 5 settembre 1965, don Egidio era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1993. Il primo incarico a Casazza, come vicario parrocchiale, dove per dieci anni si era dedicato soprattutto ai giovani. Nel 2003 la nomina a parroco di Sellere e Piazza di Sellere, poi nel 2015 il trasferimento a Cazzano Sant’Andrea, nella Val Gandino, dove era rimasto per dieci anni. Nel 2025 era arrivato a Sedrina, dove aveva iniziato il nuovo ministero prima che la malattia lo costringesse a fermarsi.

Al termine della celebrazione, la salma è stata accompagnata al cimitero di Costa di Mezzate, suo paese natale.

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