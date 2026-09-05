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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 05 Settembre 2026

Incendio boschivo a Zandobbio, fiamme domate con l’elicottero

L’INTERVENTO. Il rogo è divampato sabato pomeriggio alla Selva, vicino alla strada e ad alcune abitazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

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Monica Armeli
Monica Armeli

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Incendio boschivo a Zandobbio, fiamme domate con l’elicottero
Un momento dello spegnimento

Zandobbio

Un incendio ha interessato un’area boschiva alla Selva di Zandobbio nel pomeriggio di sabato 5 settembre. I vigili del fuoco, al lavoro dalle 15, hanno domato le fiamme dopo alcune ore.

L’allarme è scattato per la posizione delicata del rogo, divampato a ridosso della strada e vicino ad alcune abitazioni. I pompieri hanno circoscritto l’incendio e messo in sicurezza l’area, impedendo al fuoco di propagarsi verso la collina.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Orobie Soccorso e il servizio antincendio della Comunità montana, con il supporto di un elicottero. Presente anche il sindaco Mosè Parigi.

Le cause dell’incendio non sono state accertate. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si sono registrati malori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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