Incendio boschivo a Zandobbio, fiamme domate con l’elicottero

Un incendio ha interessato un’area boschiva alla Selva di Zandobbio nel pomeriggio di sabato 5 settembre. I vigili del fuoco, al lavoro dalle 15, hanno domato le fiamme dopo alcune ore.

L’allarme è scattato per la posizione delicata del rogo, divampato a ridosso della strada e vicino ad alcune abitazioni. I pompieri hanno circoscritto l’incendio e messo in sicurezza l’area, impedendo al fuoco di propagarsi verso la collina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Orobie Soccorso e il servizio antincendio della Comunità montana, con il supporto di un elicottero. Presente anche il sindaco Mosè Parigi.