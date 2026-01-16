Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 16 Gennaio 2026

Lavori tra Bergamo e Montello, modifiche alla circolazione dei treni

DA SAPERE. Nella giornata di domenica 18 gennaio a causa di lavori di manutenzione di Rfi. La comunicazione di Trenord: ritardi anche tra Bergamo e Seriate dal 19 al 30 gennaio.

La stazione dei treni a Montello
La stazione dei treni a Montello

Trenord segnala lavori di manutenzione infrastrutturale fra le stazioni di Bergamo e Montello, previsti da Rfi (Rete ferroviaria italiana), che porteranno modifiche alla circolazione relativamente alle linee Brescia-Bergamo e Pisa-Bergamo nella giornata di domenica 18 gennaio . Inoltre, dal 19 al 30 gennaio, per l’istituzione di alcuni rallentamenti fra le stazioni di Bergamo e Seriate imposti da Rfi, sarà necessario ridurre la velocità di marcia dei treni; ciò comporta un arrivo posticipato a destino di 2 minuti per i treni provenienti da Brescia e diretti a Bergamo e i treni “R” 10502 della relazione Pisa-Bergamo e 10544 Cremona-Brescia.

