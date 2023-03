Le meraviglie del sottosuolo a Grone: visite a due grotte

La media-alta Val Cavallina è ormai pronta per aprire al pubblico una nuova possibilità di immersione nel ricco patrimonio naturalistico di cui è custode. All’elenco delle bellezze note del lago d’Endine e dei Colli di San Fermo, tra non molto se ne aggiungeranno altre due, sorelle della famosa Buca del Corno, l’antro carsico che si trova a Entratico. A Grone, e precisamente in località Faeto e nella frazione di Sant’Antonio, l’associazione «Sebynica» ha portato a termine i lavori di «Valcavallina Underground», un progetto a impatto ambientale e paesaggistico quasi nullo, che a breve consentirà di visitare (accompagnati) una coppia di grotte che si distendono nel sottosuolo per circa 200-250 metri ciascuna.