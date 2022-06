Malore a 53 anni: addio al patron dell’agriturismo di Albano

Da 25 anni aveva realizzato il suo sogno, gestire l’agriturismo Sant’Alessandro ad Albano, in via Don Canini, nella zona a sud della ferrovia, vicino al santuario della Madonna delle rose : Amedeo Brembilla, imprenditore cinquantatreenne del paese, si è spento giovedì per un malore improvviso. A trovarlo in casa senza vita, in tarda mattinata, è stato Andrea, uno dei due fratelli. Amedeo aveva un appuntamento di lavoro e non si è presentato. Immediato l’allarme. Sul posto il 118, che ha tentato di tutto per salvarlo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La comunità di Albano è sconvolta per la tragica notizia.