I suoi «antichi» pazienti lo ricordano in ambulatorio serio, affidabile, un’istituzione. Il dottor Rinaldo Brevi era «ol dutùr», e non servono parole da aggiungere. Tanto era severo e inappuntabile quanto vicino ai suoi assistiti. Alcuni - tanti - li aveva anche accompagnati dentro la sala operatoria, lui «lavato» come il chirurgo dell’allora Ospedale Maggiore, attento a che tutto il lavoro dei colleghi procedesse come diceva lui.

Trescore, il paese dove era nato e aveva mosso i primi passi della professione, e Casazza, la comunità che per 35 anni lo aveva avuto come medico condotto, sono i due paesi legati alla storia umana e professionale del dottor Rinaldo Brevi, morto lunedì 23 a ottobre a 93 anni in seguito alle conseguenze di una caduta domestica avvenuta circa due settimane fa. A ricordarlo è il figlio Gianpaolo, il quale sottolinea i valori che hanno guidato la vita del padre: «I principi cristiani, il rispetto degli altri, l’importanza della famiglia e il senso del lavoro».

La biografia

Medico chirurgo, aveva compiuto gli studi all’Università di Parma. Dopo i primi due anni di attività all’ospedale di Trescore, aveva vinto il concorso per la condotta medica di Casazza, dove aveva prestato servizio dal 1971 per 35 anni, ricoprendo anche il ruolo di ufficiale sanitario. Una lunga esperienza professionale vissuta accanto alla comunità, diventando un riferimento per intere generazioni di famiglie. «È stato il mio medico di base, una persona molto disponibile, dal cuore d’oro», lo ricorda il sindaco di Casazza Renato Totis.

Non solo medico

Ma la sua presenza a Casazza era andata ben oltre l’attività professionale. Come ha ricordato il museo Cavellas in un messaggio di cordoglio pubblicato sulla propria pagina Facebook, Brevi era stato cofondatore del Circolo culturale Opinione e Promozione Casazza, realtà che, anche grazie al suo impulso, si distinse tra gli enti promotori del museo. «Uomo di notevole ironia e curiosità – lo ricordano da Cavellas - Museo della Valle Cavallina e Area archeologica – ha saputo condividere la grande passione per la cultura con la sua comunità, dando vita ad alcune tra le più longeve e significative realtà culturali del territorio».

La passione per lo sport

Anche lo sport e l’impegno associativo avevano avuto un posto importante nella sua vita. Appassionato di barca a vela, ciclismo e tennis, era stato tra i fondatori dell’Unione Ciclistica Casazza. Il suo legame con il territorio si era manifestato anche attraverso gli alpini: nel 1963 aveva ricoperto il ruolo di capogruppo a Trescore.

Il volontariato

La pensione, raggiunta a 66 anni, non aveva segnato la fine del suo impegno a favore degli altri, ma l’inizio di una nuova esperienza di solidarietà. Aveva scelto di continuare a mettere le proprie competenze mediche a disposizione delle comunità più bisognose, partendo per il Burundi, in Africa. Nell’arco di due anni aveva partecipato a due missioni, trattenendosi ogni volta per alcuni mesi. Il suo contributo non si era limitato all’assistenza sanitaria: aveva partecipato anche a lavori pratici di artigianato e falegnameria.