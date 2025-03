Passaporti in Posta al via in 121 paesi della Bergamasca: «Aiuto ai più piccoli»

Il passaporto in posta è realtà: con un’accelerata del progetto Polis, in base al quale entro il 2026 in tutta Italia si potrà chiedere il passaporto agli sportelli del gruppo Poste Italiane, dal 18 marzo in 122 comuni della Bergamasca (Bergamo e 121 della provincia) questa possibilità si è già concretizzata. Una convenzione firmata tra Poste Italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy consente ai cittadini dei 122 comuni bergamaschi coinvolti (attenzione: loro e soltanto loro, non quelli dei comuni non abilitati) di presentare direttamente allo sportello postale la documentazione per ottenere il rilascio il passaporto, che fino ad oggi era una pratica esclusiva della Questura.

A Bergamo

In città, in questa prima fase, le sedi postali abilitate al servizio sono tre: l’ufficio postale di via Locatelli 11, quello di via Manzù 11 e quello di via Tabajani 1. In parallelo, il servizio è disponibile anche in 121 uffici postali della provincia con meno di 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis. «L’obiettivo di questo progetto – spiegano da Poste Italiane – è di arrivare al 2026 a garantire il servizio in tutta Italia; insieme a Bergamo, oggi (ieri, ndr) iniziano cento uffici postali di Milano e provincia, 42 uffici postali della provincia di Napoli e 4 della provincia di Firenze».

La convenzione consente ai cittadini dei 122 comuni bergamaschi coinvolti (attenzione: loro e soltanto loro, non quelli dei comuni non abilitati) di presentare direttamente allo sportello postale la documentazione per ottenere il rilascio il passaporto, che fino ad oggi era una pratica esclusiva della Questura

Come fare

Effettuare la richiesta è semplice. Dopo aver prenotato online sul sito www.poste.it (è possibile farlo facilmente se si utilizza lo Spid di Poste Italiane oppure se si è già clienti del gruppo, ma il sistema consente di registrarsi per ottenere le credenziali anche senza avere un conto corrente o un deposito) basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro; in caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia del suo smarrimento o di furto. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (comprese le impronte digitali) inviando poi la documentazione alla Questura. Una volta vidimato, il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente oppure essere ritirato personalmente negli uffici della Questura in città.

La novità ha già permesso a Poste Italiane di raccogliere, nelle province dove il servizio è attivo, quasi 40mila richieste di passaporto presentate nei 388 uffici postali abilitati delle grandi città o nei 2.052 uffici postali dei Comuni inclusi nel progetto Polis. «Numeri in crescita – spiega una nota dell’azienda – che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese».

Solo per i Comuni abilitati