Pedalando in sella alle «Graziella» con spirito alpino

Tappe di 50 km al giorno

Almeno 50 chilometri al giorno, spesso sotto la pioggia battente, con zaino in spalla contenente viveri e il sacco a pelo. In questi giorni hanno incontrato non poche criticità meteo. E non si sono scoraggiati nemmeno quando uno di loro ha forato a Tagliuno di Castelli Calepio. Copertone sostituito, hanno portato avanti il loro percorso sino ad Albano. Rigorosamente in bici per non tradire gli obiettivi iniziali.