Ragazzi in dialogo con il mondo adulto: «Maturità non è solo l’esame di Stato»

Quattro aree tematiche per dodici tavoli rotondi, attorno ai quali guardarsi in faccia, ascoltare, chiedere e dialogare. Un «tutor», otto ragazzi e, per ogni tavolo, dei fogli bianchi, su cui scrivere a pennarello le proprie emozioni. È il format di «Maturi al punto giusto», l’iniziativa che la diocesi di Bergamo ha proposto sabato 25 marzo all’Abbazia di San Paolo d’Argon a una sessantina di alunni delle quinte superiori degli istituti di città e provincia per riflettere in modo diverso sul tema della maturità a tre mesi dagli esami di Stato, che li licenzieranno dalla scuola per inserirli nel lavoro, all’università o, per alcuni, nel volontariato. C’erano i ragazzi dei licei, quelli degli istituti tecnici e dei centri di formazione professionale; chi con le idee già abbastanza chiare sul proprio futuro e chi invece ancora un po’ spaesato.