Riecco la «regina» del lago d’Endine: la carpa Luisa oggi pesa più di 34 chili - Foto e video

Nicolò Esposito di Cenate Sotto, 31 anni, autore della cattura, l’aveva subito ribattezzata Tigro, quasi per contrasto. Del segaligno personaggio di «Winnie the pooh» il pesce, di tipo «regina», non condivideva in effetti un gran che: al massimo una livrea giallognola, con scaglie potrebbero richiamare, con un po’ di fantasia, il manto di un felino.

In zona Filanda

I cellulari di chi c’era, e ha documentato con foto e video l’incredibile pesca in zona Filanda a Ranzanico, restituiscono l’immagine di un esemplare tozzo, massiccio, in perfetta forma. In realtà quel titano era sempre lei, Luisa, la signora del lago. Soltanto si era fatta più grande: non era più l’animale che nell’agosto del 2022 aveva infranto il precedente record di peso grazie a una massa di 31,5 chili . Le analisi delle immagini, con il supporto di un ittiologo, non hanno lasciato spazio a molti dubbi. «Ero in compagnia del mio amico Gabriele Magri, avevamo passato la notte all’aperto, sotto le stelle – spiega Esposito, associato alla Carpfishing Endine 139 –. La mattina abbiamo sentito il rilevatore su una canna con esca posizionata a centro lago. Il combattimento è stato bello, non lungo, ma intenso. Il pesce non era particolarmente vivace però faceva sentire tutto il suo peso».

Ranzanico, per la carpa Luisa nuovo record: è arrivata a 34 kg. Video di Daniele Foffa

Un posto del cuore