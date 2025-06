Rifiuti abbandonati, denunciato 23enne: in sei mesi 48 multe

All’interno non c’erano rifiuti pericolosi ma pezzi di veicoli, filtri d’aria e materiale di scarto

Il giovane meccanico ha scaricato in via Ranzuchello otto sacchi neri colmi di pezzi di veicoli e scarti dell’azienda in cui lavora. Inizialmente si era recato alla piazzola ecologica di Albano, ma l’operatore non gli ha consentito l’ingresso, dato che la sede dell’officina meccanica non è in paese. Allora il 23enne ha pensato di lasciare il materiale in via Ranzuchello per poi andarsene come se nulla fosse. Una pattuglia di vigili ha notato i sacchi neri e ha dato il via agli accertamenti. All’interno non c’erano rifiuti pericolosi ma pezzi di veicoli, filtri d’aria e materiale di scarto.