Lunedì 05 Gennaio 2026
Rifiuti abbandonati in campagna a Gorlago: c’è anche una lavatrice -Foto
L’INTERVENTO. Segnalati dai residenti in via Colleoni: nella zona agricola anche una lavatrice e un ventilatore.
Gorlago
Rifiuti abbandonati e degrado ambientale in via Colleoni, a Gorlago, in una zona agricola a ridosso dei campi e lontana dal centro abitato. L’area, utilizzata come strada di collegamento tra le campagne, è stata di fatto trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. Lungo il tracciato si trovano sacchi di immondizia, lastre di eternit e persino una lavatrice e un ventilatore, nascosti tra la vegetazione. L’abbandono illecito dei rifiuti, oltre a essere punito dalla legge, compromette il decoro del paesaggio e può provocare l’inquinamento del suolo, con possibili conseguenze sulla qualità ambientale e agricola dell’area
A pesare, inoltre, sono i costi di bonifica e smaltimento, che ricadono sulla collettività, sottraendo risorse a servizi pubblici e interventi utili alla comunità. I residenti della zona hanno segnalato il problema anche sui social, chiedendo all’amministrazione «un intervento urgente di rimozione e messa in sicurezza dell’area, insieme a controlli più serrati e misure di prevenzione per contrastare questi episodi di inciviltà».
Il caso di via Colleoni riporta così al centro il tema della tutela del territorio rurale e della necessità di difendere le aree agricole da comportamenti irresponsabili. Sul tema interviene l’assessore all’Ambiente Luca Perletti, che conferma l’impegno del Comune: «Ci organizzeremo a breve per un intervento di pulizia dell’area e, successivamente, vedremo come procedere per gestirne la sorveglianza».
Il problema è già stato segnalato in passato, come ricorda Perletti: «Purtroppo via Colleoni è una zona molto periferica, poco abitata e scarsamente percorsa, situata alle spalle di un’area industriale e al confine tra più comuni: Gorlago e Costa di Mezzate, con il coinvolgimento in parte anche del territorio di Montello. Non è la prima volta che questa strada crea problemi di questo tipo».
