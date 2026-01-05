Rifiuti abbandonati in campagna a Gorlago: c’è anche una lavatrice -Foto

Rifiuti abbandonati e degrado ambientale in via Colleoni, a Gorlago, in una zona agricola a ridosso dei campi e lontana dal centro abitato. L’area, utilizzata come strada di collegamento tra le campagne, è stata di fatto trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. Lungo il tracciato si trovano sacchi di immondizia, lastre di eternit e persino una lavatrice e un ventilatore, nascosti tra la vegetazione. L’abbandono illecito dei rifiuti, oltre a essere punito dalla legge, compromette il decoro del paesaggio e può provocare l’inquinamento del suolo, con possibili conseguenze sulla qualità ambientale e agricola dell’area

Discarica a cielo aperto, tra i rifiuti e le macerie spunta una lavatrice A pesare, inoltre, sono i costi di bonifica e smaltimento, che ricadono sulla collettività, sottraendo risorse a servizi pubblici e interventi utili alla comunità. I residenti della zona hanno segnalato il problema anche sui social, chiedendo all’amministrazione «un intervento urgente di rimozione e messa in sicurezza dell’area, insieme a controlli più serrati e misure di prevenzione per contrastare questi episodi di inciviltà».

Il caso di via Colleoni riporta così al centro il tema della tutela del territorio rurale e della necessità di difendere le aree agricole da comportamenti irresponsabili. Sul tema interviene l’assessore all’Ambiente Luca Perletti, che conferma l’impegno del Comune: «Ci organizzeremo a breve per un intervento di pulizia dell’area e, successivamente, vedremo come procedere per gestirne la sorveglianza».