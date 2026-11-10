San Paolo d’Argon, in concorso oltre 350 formaggi da tutta Europa. «Super Or» al Berghemblu di Pagazzano

Oltre 350 formaggi provenienti da tutta Europa, valutati da una giuria di 75 maestri assaggiatori Onaf arrivati da diverse province italiane.

Si è conclusa con un’ampia partecipazione l’ottava edizione del concorso caseario internazionale “Stupore ed Emozione”, ospitato sabato 31 ottobre nell’abbazia benedettina di San Paolo d’Argon. Le premiazioni si sono svolte domenica con un importante riconoscimento per la Bergamasca. A conquistare il Super Oro nella categoria “Il Casaro d’Oro” è stata infatti l’azienda Arrigoni Battista di Pagazzano, con il formaggio Berghemblu, premiato anche come miglior formaggio prodotto nei territori delle Città Creative Unesco.

Premio a caseificio spagnolo

Nella categoria “Oltre il Formaggio” il massimo riconoscimento è andato invece al caseificio spagnolo Quesos Artesanos Villarejo, con un formaggio di pecora arricchito con miele e origano. Due le sezioni che caratterizzano il concorso fin dalla sua nascita. “Il Casaro d’Oro” è dedicato ai formaggi freschi, stagionati e affinati, prodotti con latte vaccino, caprino, ovino, bufalino o misto, oltre allo yogurt bianco. “Oltre il Formaggio” premia invece le specialità casearie che si distinguono per lavorazioni particolari e abbinamenti con altri ingredienti.

A presiedere la giuria è stata Grazia Maria Mercalli, ideatrice della manifestazione. “Stupore ed Emozione è un concorso tecnico, nel quale non conta soltanto ottenere il punteggio più alto - ha dichiarato -. Cerchiamo formaggi capaci di sorprendere per la qualità della lavorazione e di suscitare emozioni attraverso profumi, sapori e ricordi. I prodotti premiati sono quelli che sono riusciti a distinguersi proprio per queste caratteristiche”. Alle due giornate hanno partecipato anche l’onorevole Rebecca Frassini, il consigliere regionale Giovanni Malanchini, assaggiatore Onaf, il sindaco di San Paolo d’Argon Graziano Frassini, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Milena Rollo Casavola e i rappresentanti della delegazione ONAF di Bergamo.

I formaggi raccontano la storia dei territori

“I formaggi raccontano la storia dei territori in cui nascono, le tradizioni delle comunità e un patrimonio di conoscenze che viene tramandato nel tempo – sottolinea l’onorevole Rebecca Frassini –. Dietro queste produzioni ci sono anche attività economiche e posti di lavoro. Le istituzioni hanno il compito di tutelare questo patrimonio e sostenere chi continua a mantenerlo vivo”.

Malanchini: risorsa per l’economia del territorio

Sull’importanza dell’intera filiera casearia interviene Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega e responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega Lombardia. “Quando parliamo di un formaggio di qualità dobbiamo ricordare tutto il lavoro che c’è dietro: quello degli allevatori, che ogni giorno si occupano degli animali e della produzione del latte, quello dei casari e quello degli stagionatori. Sono attività strettamente legate tra loro, che danno valore alle nostre produzioni agricole e rappresentano una risorsa importante per l’economia del territorio. Da assaggiatore Onaf conosco bene la preparazione necessaria per riconoscere e valorizzare queste eccellenze. Complimenti alle aziende premiate, in particolare ad Arrigoni Battista per il risultato ottenuto con il Berghemblu”.

Quando parliamo di un formaggio di qualità dobbiamo ricordare tutto il lavoro che c’è dietro: quello degli allevatori, che ogni giorno si occupano degli animali e della produzione del latte, quello dei casari e quello degli stagionatori Malanchini rivolge anche un ringraziamento agli organizzatori e all’Amministrazione comunale: “Ringrazio ONAF e Grazia Maria Mercalli per il lavoro svolto, il Comune di San Paolo d’Argon, il sindaco Graziano Frassini e l’assessore Milena Rollo Casavola per aver messo a disposizione l’abbazia e per l’impegno nell’organizzazione. È stata una bellissima occasione per far conoscere il valore delle nostre produzioni in un contesto che ha accolto formaggi e professionisti provenienti da tutta Europa”.