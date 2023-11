Spinone, il lago avanza il bar «La Sentinella» sott’acqua - Foto

A nord le cose sono andate decisamente meglio. A Ranzanico l’acqua ha invaso soltanto la passeggiata costiera nei pressi dell’ex «Triangolo» e del «Ristorante dei Pescatori», mentre a Endine ha semplicemente riempito le concavità di qualche prato. Allo stesso tempo, i torrenti che scendono dalle alture si sono rinvigoriti un po’ ovunque. Lo si può osservare bene, ad esempio, lungo la Valle dei Panni a Spinone; oppure lungo la Valle del Freddo a Endine, ripulita di recente da arbusti e sterpaglie. «Diciamo che per noi non è nulla di straordinario, ogni tanto succede – spiega il sindaco di Spinone –. L’ultima volta che il lago ha raggiunto quest’altezza è stato un paio di anni fa». Non potendo contare sul riferimento di uno zero idrometrico preciso, le misurazioni del livello dell’acqua si basano perlopiù sull’osservazione dell’idrometro che si trova al molo davanti alla «Casa del pescatore»: lo scorso marzo, dopo un lungo periodo di siccità, lo strumento indicava venti centimetri, adesso invece è arrivato a indicarne grossomodo ottanta.