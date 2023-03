Task force dal lago di Endine all’Albenza per salvare i Bufo Bufo dalle auto

Marzo, sul lago d’Endine, non è un mese come gli altri. Dai boschi e dalle alture migliaia di anfibi scendono verso l’acqua per rinnovare i riti del ciclo riproduttivo. In gran parte sono Bufo Bufo, rospi comuni, uno dei simboli della Val Cavallina; ma non mancano nemmeno le salamandre, i tritoni, le rane. Il loro è un viaggio pericoloso. Il tragitto che seguono è tagliato dalla Sp 76, che si stende lungo la costa orientale del lago.