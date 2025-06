Telecomando chiuso nell’auto, bimba bloccata al sole a Gorlago

Sono stati 20, al massimo 25 minuti di vera paura, quelli vissuti ieri da una mamma e dalla sua bimba di due anni, rimasta intrappolata nell’abitacolo della macchina della madre, sotto il sole. È accaduto venerdì pomeriggio a Gorlago in via Monte Misma, in prossimità di un parco. A dare l’allarme poco prima delle 17 è stata la mamma, una giovane residente in Val Cavallina.

L’intervento dei della polizia locale

Sul posto, pochi minuti dopo, è giunta una pattuglia con due agenti donna della Polizia intercomunale dei Colli. La bambina era fortemente spaventata e piangeva. Le due agenti hanno agito in modo rapido: non c’era molto tempo a disposizione a causa dell’umidità e dell’alta temperatura esterna, che segnava trenta gradi. Le due hanno recuperato nell’auto di servizio un piede di porco (che solitamente viene utilizzato per gli incidenti) e con questo attrezzo hanno sfondato il vetro del deflettore posto nel lato dell’auto opposto a quello dove si trovava la bimba, per liberarla senza rischiare di ferirla.

L’intervento dei sanitari