Tragico scontro fra auto e moto a Trescore, muore a 31 anni

Tragico incidente stradale nella tarda serata di venerdì 11 agosto a Trescore Balneario, in via Nazionale, la statale 42. Verso le 23,30, all’altezza dell’incrocio con via Sant’Ambrogio, si sono scontrate un’auto condotta da una 25enne e una moto con in sella un uomo di 31anni. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza del 118, con i carabinieri della stazione di Calcinate. Purtroppo il motociclista, originario della Tunisia e residente a Zandobbio, non ce l’ha fatta. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.