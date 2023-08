Trescore, grave un motoclista di 30 anni: l’impatto con un’auto nei pressi delle Terme - Le foto

Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto stamattina, intorno alle 8.30, in via Gramsci a Trescore all’altezza delle terme. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolta anche un’auto che, da una prima ricostruzione dell’impatto, si stava immettendo sulla via principale da una laterale.