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Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 16 Luglio 2026

Trescore, mezzo pesante si ribalta sulla statale 42. Autista estratto dai vigili del fuoco

L’INCIDENTE. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio. L’uomo, rimasto ferito, non ha riportato conseguenze gravi.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli

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Trescore, mezzo pesante si ribalta sulla statale 42. Autista estratto dai vigili del fuoco
L’intervento dei vigili del fuoco a Trescore

Trescore Balneario

Incidente nel pomeriggio di giovedì 16 luglio sulla statale 42, a Trescore Balneario. L’allarme è scattato alle 17.45 per il ribaltamento di un mezzo pesante, che ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e code in tutta la zona nell’ora di punta.

Coinvolto il camionista, rimasto incastrato all’interno del mezzo. I soccorritori sono intervenuti per estrarlo dall’abitacolo: il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, ha rimediato serie lesioni agli arti ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, con i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trescore Balneario
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