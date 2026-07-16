Trescore, mezzo pesante si ribalta sulla statale 42. Autista estratto dai vigili del fuoco

Incidente nel pomeriggio di giovedì 16 luglio sulla statale 42, a Trescore Balneario. L’allarme è scattato alle 17.45 per il ribaltamento di un mezzo pesante , che ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e code in tutta la zona nell’ora di punta.

Coinvolto il camionista, rimasto incastrato all’interno del mezzo. I soccorritori sono intervenuti per estrarlo dall’abitacolo: il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, ha rimediato serie lesioni agli arti ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, con i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Brusaporto.