Colere, bambino di 9 anni scivola dalla seggiovia e cade per quasi sei metri: femore rotto

Intervento di soccorso nella mattinata di giovedì 4 gennaio a Colere, dove un bambino di 9 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una seggiovia. Secondo le prime informazioni, sarebbe scivolato dal suo posto e si sarebbe aggrappato alla seggiola, poi gli sarebbero mancate le forze ed è caduto da un’altezza di quasi sei metri su un prato tra neve e roccia, riportando la frattura di un femore. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto l’elisoccorso: il bambino, dopo le prime cure, è stato portato all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Non è in pericolo di vita.

Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vilminore di Scalve, che fanno capo alla compagnia di Clusone. Il bambino era sulla seggiovia a sei posti degli impianti che da Polzone portano a Cima Bianca: con lui c’era la sorella, mentre due file più indietro c’era il padre. Secondo la prima ricostruzione, il bambino non sarebbe riuscito ad assicurarsi in tempo all’impianto in movimento. Dai gestori degli impianti per ora nessuna dichiarazione.