Da Colere a Roma, il piccolo Giacomo e il sogno realizzato: l’incontro col Papa

Il sangue che scorre nelle sue vene lascia poco spazio ai dubbi. Da un lato della famiglia, quello materno, ci sono i quattro fratelli sacerdoti (di cui uno Vescovo, Panfilo). Dall’altro, quello paterno, risalendo di qualche generazione, si trova padre Girolamo Lazzaroni, missionario morto da martire in Cina nel 1941.

Il piccolo Giacomo Lazzaroni - cinque anni e una voglia di vivere straordinariamente più forte delle difficoltà motorie che ha sin da quando è nato, prematuro alla 29a settimana, di soli 1,2 chilogrammi - mercoledì 7 ottobre ha realizzato il suo sogno: incontrare da vicino Papa Leone e raccontargli di sé. «Da grande anch’io voglio diventare Papa», ha confidato al pontefice il piccolo colerese, che nel prossimo dicembre compirà cinque anni.

L’incontro grazie allo zio

A Roma c’è arrivato grazie a uno zio paterno, suo padrino, che già nella scorsa primavera aveva preso carta e penna e scritto una lettera direttamente «alla cortese attenzione di Sua Santità Papa Leone XIV». La missiva presentava una richiesta di incontro per il piccolo Giacomo, motivata dal suo grande sogno. E ha raggiunto il suo obiettivo, perché dalla Santa Sede è arrivata la risposta, con l’invito a prenotare un’udienza in piazza San Pietro, in una data scelta dalla famiglia, per poter poi vivere da vicino l’incontro con il pontefice.

«Mio figlio gli ha detto direttamente che da grande sogna di diventare Papa» A Colere, dove frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, Giacomo è conosciuto e amato un po’ da tutti. Per muoversi ha bisogno di un deambulatore, ma questo non ha certo fermato la forza dei suoi sogni.

«Un momento molto emozionante»

«In Piazza San Pietro, mercoledì 7 ottobre, il Papa si è avvicinato a noi alla fine dell’udienza e si è fermato per qualche attimo a parlarci - racconta mamma Luciana, che insieme al papà Aldo, al fratello Simone e agli zii ha accompagnato Giacomo a questo incontro -. È stato un momento molto emozionante. Mio figlio gli ha detto direttamente che da grande sogna di diventare Papa. Leone XIV gli ha risposto che si va avanti mettendo un sassolino alla volta: prima si diventa prete, e ha aggiunto che essere prete è proprio la cosa più bella».

La data del 7 ottobre

E Giacomo lo sa già bene, per le tante storie familiari ascoltate: la nonna materna Ottavia, di Vilminore, è infatti sorella di monsignor Francesco Panfilo (da 25 anni Vescovo nelle Filippine e in Papua Nuova Guinea), don Giacomo (già arciprete di Clusone, scomparso nel 2019), don Luciano (che ha operato a Brescia e a Roma, morto nel 1992) e don Cinto (ancora in vita, rettore della chiesa di San Rocco, a Sondrio).