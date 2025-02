Neve e bel tempo, migliaia sulle piste da sci. Record di presenze: «Picco di stagione»

Domenica da incorniciare praticamente dappertutto nelle stazioni sciistiche bergamasche. La neve garantita dalle precipitazioni dei giorni scorsi, unita al cielo limpido e alle temperature gradevoli, hanno spinto migliaia di persone in quota. Con gli annessi problemi di code e difficoltà a trovare parcheggio, inevitabili nelle domeniche da bollino rosso. Già dal primo pomeriggio di domenica il rientro da Val Seriana e Val Brembana è stato segnato per tanti da lunghe ore imbottigliati nel traffico. «Abbiamo avuto più di 3.600 primi ingressi, è stata una delle tre giornate con le presenze più alte della stagione – riferisce dal Pora Maurizio Seletti, a.d. di “Irta” –. Non si sono registrati problemi particolari, anche se la difficoltà a trovare parcheggio in queste giornate è inevitabile». Giornata da pienone anche a Colere, dove i due parcheggi nei pressi della partenza degli impianti erano pieni già poco dopo le 8. «Poi abbiamo attivato le navette dal paese, dove ci sono diversi altri parcheggi – riferisce la società “Rs Impianti” –. Anche sabato, nonostante nevicasse, l’afflusso è stato buono. La neve in quota è parecchia, molti hanno optato per il fuoripista».