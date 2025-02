Neve a Colere, auto si ribalta: tre in ospedale, anche una bimba

Un incidente, dalla conseguenze fortunatamente non gravi, si è verificato nella tarda mattinata di sabato 8 febbraio, lungo la statale 671 della Valle Seriana, scendendo dal Passo della Presolana in direzione Val di Scalve, sul territorio di Colere. Per cause ancora in fase di riscotruzione, ma probabilmente riconducibili al manto nevoso depositatosi lungo la strada sin dalle prime ore della mattina, un’automobile (Honda CR-V) si è accidentalmente ribaltata in mezzo alla carreggiata.