Neve e nebbia, due ciaspolatori in difficoltà soccorsi a Colere

«Siamo ancora in inverno – evidenzia il Soccorso alpino lombardo in una nota – e la situazione meteorologica richiede la massima attenzione: verificate sempre i bollettini neve e valanghe emessi da fonti autorevoli, come per esempio Arpa Lombardia e Aineva. La programmazione di ogni uscita va soppesata con responsabilità, in base al posto, ai tempi, alle proprie competenze. Le raccomandazioni di base - verifica delle condizioni meteorologiche, equipaggiamento e abbigliamento appropriati e consapevolezza delle proprie capacità e conoscenze, solo per citare le principali - servono per non ritrovarsi in situazioni critiche».